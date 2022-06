É melhor prevenir do que remediar: Cofres HEINDL

O interior deste cofre contém luzes LED. Os cofres HEINDL são inteiramente iluminados por dentro. Eles contam com um mecanismo que ilumina o interior ao abrir a porta do cofre. Para os clientes que querem guardar relógios valiosos nos seus cofres há também outra opção que facilita o armazenamento de relógios. São enroladores electrónicos que garantem movimento contínuo para relógios valiosos. O sistema de gavetas push-to-open permitem que as gavetas se abram automaticamente ao exercer uma leve pressão sobre elas. Isso permite um acesso fácil a todos os objectos de valor. Os interiores são artesanais e contam com uma variedade de opções de acabamentos como madeira exóticas combinadas com o melhor couro ou camurça para o forro.

O modelo CAUDILLO mostrado aqui tem o nível de segurança VDS IV e pode ser colocado tanto dentro de casa no seu quarto por exemplo, ou no exterior da mesmas, como mais lhe convier.