7 cozinhas com fornos tradicionais

Situado no centro da divisão, este fogão serve como fonte de calor para todo o espaço. O interior em madeira fará com que o calor se propague e que a temperatura se conserve por mais tempo. Este elemento central rompe com a monotonia desta sala em madeira acrescentando-lhe uma dose de conforto neste elemento branco com um toque de verde com muito charme. Inclui espaço para armazenamento da lenha e outras funcionalidades.