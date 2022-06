Tapetes e carpetes

Wools of New Zealand

Falemos de habitações com outra tipologia. Numa moradia, as escadas são um lugar com grande circulação. Sofrem com a agitação de uma família numerosa, descendo e subindo vezes sem conta durante o dia.

Justamente por esse motivo, se a escada estiver protegida, consegue-se evitar um desgaste mais rápido da mesma. Também em relação ao barulho, acusticamente se as escadas forem forradas a tecido o barulho provocado será reduzido drasticamente. A textura do tapete da foto combina na perfeição com o tom aplicado na parede, conseguindo criar uma sintonia através de todo o espaço.

A empresa responsável pelo modelo também faz parcerias em todo o mundo para promover a sustentabilidade através de tapetes 100% naturais. Estes são compostos estritamente com lã produzida por fornecedores de confiança, onde a preocupação ecológica está presente.