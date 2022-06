Casa de 270 m² com a distribuição perfeita

A atenção ao detalhe é também visível na zona exterior da casa. Este bonito jardim afastado do bulício do dia-a-dia está decorado com o mesmo cuidado que os ambientes interiores da propriedade. As plantas são agradáveis e exuberantes e colocou-se uma mesa redonda no centro para se conviver no exterior da casa. Para oferecer personalidade ao espaço, estão quatro cadeiras em vermelho que combinam com as flores ao redor. Estamos certos de que a escolha não foi acidental.