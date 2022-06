Uma casa moderna no México com um interior incrível

Terminamos a nossa visita com esta fabulosa vista do jardim posterior e da fachada que se encontra com ele. A zona social, à esquerda da imagem, conecta-se com o jardim exterior por meio de uma grande parede de vidro, totalmente transparente, refrescando e iluminando os interiores. A cozinha também se liga a esta zona graças a uma grande janela. Ao centro do jardim, há uma zona de refeições perfeita para tardes de conversa acompanhadas por bons petiscos. Um jacuzzi junto à sala multimédia e uma piscina no extremo do imóvel encerra o quadro, convidado a um belo mergulho e deixando para trás o estilo de vida agitado da cidade.