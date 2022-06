Vida nova para uma casa comum

É difícil acreditar que esta casa elegante que vemos na fotografia é a mesma da imagem anterior. Os arquitectos responsáveis pelo projecto fizeram um trabalho realmente de excelência. A forma cúbica foi conservada, mas a volumetria foi alterada, sendo agora mais atractiva e complexa. Com o rebordo do telhado, a fresca pintura branca e a caixilharia num cálido tom de madeira, a moradia ganhou um novo fulgor. O edifício conta também agora com uma espaçosa garagem e com um jardim cuja relva se encontra perfeitamente aparada e tratada.