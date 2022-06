Apartamento de 70 m² tem 6 boas ideias para casas pequenas

O sonho deste casal de meia-idade, uma chef de cozinha e um engenheiro, com filhos de casamentos anteriores, era ter um apartamento completamente novo, puro e sem energias de antigos moradores. Com isso em vista, o gabinete Mendonça Pinheiro Interiores levou a cabo um magnífico projecto que responde às necessidades e gostos do casal, com especial destaque para a funcionalidade e para o conforto.

O apartamento de 70 m² , na cidade de Palhaço, em Santa Catarina, no Brasil, conta com uma suíte e dois outros quartos, para além de uma sala de estar, uma sala de jantar, casa de banho de serviço e cozinha. Foram feitas adaptações que ampliaram os espaços e tornaram os ambientes muito mais aconchegantes.

Outras mudanças importantes foram o aproveitamento de um pequeno quarto sem utilidade transformado em closet e a personalização do corredor com nichos elegantes. A decoração, aliás, foi totalmente pensada para se obter um apartamento cheio de personalidade ao gosto dos moradores.

Venha conhecê-lo.