Modernas e originais: 5 cabeceiras de cama que amará

Estão ali ao lado. Por vezes, não lhe damos a devida atenção, mas a verdade é que nos acompanham nas longas noites. Antes de adormecer estão prontas para receber o último livro, um copo ou garrafa de água, telemóvel, os brincos, os fios…

Nela encontra-se, na maioria das vezes, os candeeiros, relógio e uma ou outra peça decorativa. Falamos das mesinhas de cabeceira. Nunca descure o potencial destas meninas que podem, com facilidade, marcar a diferença em termos de estética no quarto. As próximas imagens mostram mesas e cabeceira diferentes do habitual. Encontre a que mais gosto e tente reproduzir a que mais gosta no seu ninho.