10 Modelos de tapetes a não perder!

Esplendida!

Esta sala cativa o nosso olhar, irradia-nos de boas energias, pela presença de luz, pelas variações de cores frescas e alegres. Uma decoração minuciosa do Quarto Sala, onde se denota um trabalho rigoroso e com muito bom gosto. O branco e o verde são as cores principais desta sala, presentes nas paredes, no mobiliário e em diversos elementos decorativos, nomeadamente, o tapete.

Um tapete que brinca com a paleta cromática verde, demonstra as diversas tonalidades, do escuro ao claro, é a riqueza de uma só cor. Um padrão engraçado que nos deixou cair em graça.