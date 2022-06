Ideias para jardins mágicos de todos os tamanhos

Gosta de um estilo menos ordeiro e mais selvagem? Então pode começar por ver a nossa primeira sugestão, que passa por um jardim cheio de plantas (quanto mais exóticas, melhor!) – arbustos que se completam e tornam o ambiente denso são perfeitos para dar um ar de floresta tropical. No entanto, tenha cuidado com as dimensões que alguns podem atingir, assim como as especificidades de cada um.