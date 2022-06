8 ideias para construir um salão de festas em casa

Todos sabemos que os salões de festa são o espaço onde se realizam celebrações, encontros e reuniões especiais, como aniversários, casamentos, baptizados e onde partilhamos com a nossa família e amigos grandes emoções sem sentimentos de folia e bom astral.

É comum, moradores em apartamentos sonharem em ter um jardim ou uma área onde seja possível festejar ocasiões especiais. Pessoas que vivem em casas esta situação fica facilitada, visto independentemente do estilo ou do espaço, existir sempre uma zona que pode ser convertida num espaço agradável para encontros ou festas. Como converter um pátio, um terraço ou o jardim na mais espectacular sala de festas que alguma vez tinha imagino, é possível. Hoje aprenderá a modificar e a alterar a sua casa tirando o máximo proveito do espaço que tem. Deverá olhar para ele e apontar quais os pontos mais negativos e os mais positivos e pensar em como poderão ser alterados e decorados de acordo com a celebração. Tome nota das ideias e prepare-se para preparar a próxima festa! Quando vir o resultado não vai querer parar e as festas irão passar a ser mais pontuais!