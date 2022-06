10 frigoríficos encastrados ou embutidos

O seu frigorífico pode assumir, mesmo embutido, as rédeas da sua cozinha, se o colocar num lugar de destaque. Com cozinhas compridas, coloque-o ao fundo da divisão: se acha que ao embutir ganha espaço, dobre esse ganho com ele nesta posição, pois evitará tráfego humano a meio da cozinha no momento de assaltar os frios!