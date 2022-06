5 casas modernas e os respectivos projectos para se inspirar

Como pode ver, esta casa de dois pisos é muito compacta. No piso inferior, tem o núcleo social com um grande espaço integrado pois a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha formam um único ambiente. Contudo, as suas funções surgem separadas através dos móveis que as circunscrevem. A escada tem, por detrás, um quarto adicional com a sua própria casa de banho que pode servir de quarto para alguém que trabalhe com a família ou para hóspedes. Na entrada, há uma casa de banho auxiliar para as visitas.