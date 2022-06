Paredes com design – viva a criatividade !

É com uma parede com tema ecológico e virado à natureza que lhe mostramos a segunda imagem de paredes criativas. É um tema em destaque e bastante falado e aplicado ultimamente em diversos espaços. Além de muito positivo, está na moda ser-se amigo do ambiente e mostrar interesse por esta área. Mas se além de uma moda for algo que realmente tem muita pinta e que consegue transformar os espaços e dar-lhe frescura?

Quase que sentimos um ligeira brisa quando olhamos para esta imagem. O papel de parede com folhas verdes em contraste com a restante parede revestida a canas de bambu. Como de paredes básicas estamos todos fartos de ver e de ideias novas é que precisamos, esta é mais uma ideia do que que considero criatividade, originalidade e bom gosto. Pode transportar-nos imediatamente para um ambiente de Verão, com temperaturas altas e boa disposição, mas isso é o que realmente queremos (em maioria) e ansiamos, correcto?

O ecodesign é, acima de tudo, o reconhecimento de que como civilização devemos aproximar-nos novamente da Natureza e aprender ou reaprender dela os seus processos naturais e aplicá-los quando possível ao mundo material e artificial do homem.