Arrisque com Riscas!

Se optar por decorar com riscas de cores contrastantes, o ideal é que a restante decoração seja simples e discreta, nomeadamente os móveis e acessórios. Por outro lado, as riscas de tonalidades semelhantes e suaves são mais fáceis de conjugar com uma decoração mais arrojada e de cores fortes. O exemplo 4 é de um simples banco de apoio, literalmente forrado com o típico tapete artesanal de riscas. Não existe praticamente nada que não possa ser decorado com riscas e, sem dúvida, que estas dão uma atmosfera dinâmica a um ambiente, por isso nesta estação arrisque na riscas e vá seguindo as nossas propostas!