homify 360°: Villa Honegg, um hotel de luxo na Suiça

Contemplar as águas azul-turquesa do Lago de Lucerna, em harmonia com o céu claro e limpo que rodeiam as montanhas à sua volta é uma daquelas experiências que nos fazem diminuir diante da grandeza da Natureza. Se a isso lhe juntarmos a contemplação desse paraíso feita a partir desta incrível piscina de água quente, a experiência é ainda mais gratificante. A água da piscina é muito quente, ascendendo a uma temperatura de 34°C, permitindo até mesmo durante o inverno, desfrutar do ar livre e da bela vista do terraço do último piso. É possível que nós não possamos estar lá, a desfrutar deste fabuloso hotel de 5 estrelas, mas a imaginação e esta foto espectacular, faz-nos com certeza sentir o vento frio das montanhas e o aroma suave de pinho fresco.