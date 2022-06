Rooftops originais

O projecto é do gabinete ARALIA de Patricia Fox, onde a própria projectou um espaço designado de ’The Rootop Workplace of Tomorrow . Como quem diz, o espaço de trabalho futuro num terraço. Já se imaginou a ter estas condições no seu local de trabalho e a tirar o máximo partido delas? Independentemente da altura do ano ou das temperatura que se façam sentir o uso de um espaço como este é sempre possível. Se for um dia primaveril ou de verão aproveite e almoce ao ar livre com os seus colegas de trabalho enquanto que apanha uma cozinha junto a um dos repuxos mais próximos que o ajudarão a refrescar. Se estiver frio e já estiver em pleno Outono poderá passar menos tempo no exterior mas as idas a apanhar ar’ não serão de todo impossíveis. As zonas cobertas impedirão de apanhar chuva e depressa os aquecedores de exterior aparecerão. Atreva-se a sugerir ao seu patrão um espaço destes comum a todos os trabalhadores. Diga-lhe que o trabalho vai certamente render !