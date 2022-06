Flower Power

Adoro as flores do campo, pela sua mistura de cores. Os malmequeres, os girassóis, as lavandas e os lírios. Porque estes têm um cheiro que me encanta desde miúda. Aquelas coisas de memória de infância, sabe?

Zonas criadas à volta deste tema ficam sempre com um ar muito confortável e relaxado. Sentimos quase, que só por isso podemos sentar-nos com os pés em cima dos bancos corridos e falar mais alto que o normal. As flores têm mesmo muito impacto na maneira como reagimos e nos comportamos dentro desses mesmos espaços, sendo estes mesmo, ao ar livre.