Amarelo: O brilho do sol em sua casa

A decoração em amarelo é ideal para quem quer ter um ambiente alegre e iluminado. Quando bem composto nos espaços, inspira e atrai o rejuvenescimento! Mas todos nós temos o medo de cair em exagero, por isso assimile com atenção as dicas, foto após foto.

O truque está em conseguir criar áreas harmoniosas com as cores escolhidas. Haver cores que tenham a função de criar uma base (sóbria) e as que se destaquem perante estas (cores vivas). Não se esqueça: os detalhes fazem sempre a diferença. Neste canto dedicado à leitura, com luz natural proveniente da janela, uma atmosfera extremamente equilibrada parece ter sido fácil de criar.

Um candeeiro com uma cor forte pode fazer a diferença. Escolha a sua preferida e aposte num, em conjunto com mais um ou dois objectos no mesmo tom. Não se vai arrepender do resultado final.