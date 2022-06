Luminárias cheia de estilo

É uma ideia cheia de personalidade ,não concorda?

E o melhor de tudo é que poderá ser uma arte que facilmente fará em sua casa. Até vem a calhar com o Natal mesmo a chegar. Com simples sacos de algodão com luzinhas de Natal no interior conseguirá fazer a composição que quiser e de certeza gostará do resultado (Do It Yourself).

A luz que é projectada apenas serve para marcar o espaço. Pois, a ideia de raiz não foi criar uma luminária que iluminasse o caminho nem a superfície onde se encontra, apenas, fazer sentir-se presente.