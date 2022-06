2 dias para o Natal! Tudo pronto?

Estamos a 2 dias do Natal! A época do ano que muitos consideram como a mais bonita.

Nas ruas o trânsito nas grandes cidades começa a notar-se, as ultimas compras para fazer e o dia que todos aguardam está quase aí. Dá gosto passear sem stress e sem compras para fazer nestes últimos dias e apreciar as ruas e o comércio – as decorações são realmente bonitas e as luzinhas para mim, são como a cereja no topo do bolo.

Não a vamos massacrar com muito texto, até porque a altura se destina ao relaxe e ao convívio em família! Somos da opinião que apenas boas fotos a podem ainda ajudar e inspirar a ultimar uns últimos pormenores de ultima hora. Por isso veja com atenção e inspire-se!