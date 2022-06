Bancadas de cozinha, a receita para o sucesso

A madeira foi a opção nesta cozinha moderna! A utilização da madeira dá um ar acolhedor aos espaços, e é um material bonito e até acessível. No entanto, como já dissemos anteriormente, precisa de cuidados extra no que toca à humidade. Se quiser o efeito madeira à volta do lava-loiça como aqui, pode optar por utilizar um material mais resitente como o lâmidado MDF, com acabamento a imitar madeira.

De destacar ainda na imagem os azulejos pretos brilhantes e os acabamentos em cinzento. Amoroso, não e?