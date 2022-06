Perfil de arquitecto: Bjarke Ingels Group

Desde o início do novo milénio que a arquitectura contemporânea internacional ganhou uma nova referência: Bjarke Ingels. Depois de trabalhar por vários anos no escritório OMA de renome internacional, sob a tutela do famoso Rem Koolhaas, fundou com o seu colega de universidade o belga Julien de Smedt, o atelier PLOT. Este último, apesar da sua curta existência (2001-2006) seria prolífico no sentido de que daí resultaram uma série de projectos excepcionais, muito bem recebidos não só pela crítica arquitectónica, mas também pelos agentes políticos e pela comunidade pública. Como resultado, Ingels decidiu então fundar o seu próprio atelier de arquitectura, Bjarke Ingels Group, ou também conhecido pelo seu diminutivo, BIG, no ano de 2005.

Com atelier estabelecido em três cidades estratégicas espalhadas pelo mundo, Nova Iorque, Pequim e a inicial Copenhaga, tem vindo a adquirir uma inegável influência na arquitectura contemporânea. Actualmente o grupo conta com mais de 200 trabalhadores espalhados pelas três cidades, onde reúne uma equipa arquitectos, designers e outras mentes criativas, que projectam a cada ano dezenas de obras sensacionais espalhadas um pouco por todo o mundo. Trabalhando em todas as escalas (desde a arquitectura até ao planeamento urbano), BIG oferece uma nova interpretação arquitectónica guiada por uma filosofia optimista que procura transformar problemas em soluções. O slogan da empresa “menos é mais” (uma releitura divertida da célebre passagem de Mies Van der Rohe) reflecte na perfeição a abordagem positiva de BIG.

É com grande prazer que então que lhe apresentamos hoje, três projectos que marcaram a história deste atelier. Descubra o seu trabalho a partir da selecção que vai encontrar em baixo, onde vai poder viajar até Shangai ou Copenhaga e assim conhecer melhor o seu trabalho.