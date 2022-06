Remodelações: a transformação de 5 quartos!

Ei-lo. A cama e as mesas de cabeceira são exactamente as mesmas. No entanto, repare como saíram valorizadas com a adição de uma nova roupa de cama entre o bege e o branco e candeeiros dourados com pés bonitos e texturados, respectivamente. Os quadros na parede com fotografias pessoais e as molduras nas mesas de cabeceira propiciam identidade a um quarto que antes era completamente destituído dela. Porém, o que teve, possivelmente, mais impacto neste quarto foi mesmo a nova cor das paredes, entre o bege e o café com leite, um mais claro, outro mais escuro, a fazer um jogo de luzes e sombras que empresta profundidade e aconchego ao espaço. A forma como a luz dos candeeiros reflecte na parede também contribui para essa percepção. As cortinas brancas riscadas a preto foram substituídas por cortinas mais sóbrias, lisas e elegantes.