40 churrasqueiras para ter a desculpa de ter uma!

Se poderíamos viver sem ela? Sim poderíamos. Mas a verdade é que a vida não teria o mesmo sabor! Quem prescinde de uns bons grelhados? De certeza que não somos nós. Adoramos nos deliciarmos com deliciosos grelhados, e o gosto começa pelo cheiro que se espalha pelo ar. Afinal Portugal é também conhecido por esta característica, do cheiro a frango no churrasco ou do cheiro da sardinha grelhada. E sabemos distinguir isso muito bem, sem olhar para o que se está a grelhar.

Com toda esta conversa ficamos é com água na boca, também ficou?

Então não perca mais tempo e tenha a sua churrasqueira para estes dias de verão e não só, porque um bom churrasco sabe bem todo o ano. Além de que a comida é muito mais saudável.

Para o ajudar a escolher uma, reunimos não 5, nem 10, nem 20, mas sim 40 exemplos de churrasqueiras. Queremos ter a certeza que tenha a churrasqueira dos seus sonhos. O bom de tudo isso, é que são todas diferentes, temos ideias mais rebuscadas e outras muitos simples e baratas. Para descobrir, só precisa de se manter connosco.

Ora descubra… e sinta este sabor a grelhado em cada imagem!