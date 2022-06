Casa de linhas contemporâneas surpreende pela sua horizontalidade

A multidisciplinaridade do trabalho desenvolvido é sentida em todos os espaços do projeto final. A vontade de criar uma relação harmoniosa com a envolvente paisagística deu origem a uma arquitetura que apesar de contemporânea se consegue posicionar no terreno de forma orgânica. A riqueza dos matérias, espaços e iluminação só é possível através de uma equipa extremamente dedicada do principio ao fim da intervenção.