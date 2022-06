Assunto para homens atentos

Estas 3 palavrinhas podiam estar escritas na parede ou simplesmente serem grito de guerra no meio das suas músicas enquanto pratica exercício físico. Um ginásio como este, para mim como mulher que sou, era o ideal – poucas máquinas, dentro de casa e cheio de pinta. Mas para si, homem, aposto que ficou com vontade de projectar algo do género para a sua casa ou para a casa de sonho que vai ter um dia. Aqui o acesso a uma nova divisão, faz-se através de uma ponte em vidro e a caixa de exercício é revestida a madeira. E se lhe contasse que a máquina de correr nem sempre está assim à vista? É verdade. Esta caixa adquire várias formas e esconde várias coisas. De uma lado a passadeira, do outro cruzetas com roupa e ainda um plasma.

O autor é o italiano Cristiano Loberti. Veja as restantes fotos deste projecto clicando em cima da imagem.