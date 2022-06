25 casas de banho pequenas que o inspirarão

As casas de banho pequenas são o dilema de muita gente, não vale a pena sentir-se único nesta situação… Mesmo em habitações de grande dimensões é comum encontrar casas de banho pequenas, nomeadamente aquela das visitas. Por isso, acabamos por ficar todos um pouco pensativos sobre este assunto de – casas de banho pequenas, como a forma de a organizar, de a aproveitar da melhor maneira, de a decorar, de a tornar pessoal, os materiais que deve escolher ou ainda as cores ideais.

Para o ajudar neste dilema reunimos nada mais, nada menos do que 25 imagens dos nossos profissionais, de modo a que veja o trabalho que se pode realizar num espaço pequeno como o da casa de banho. Sem dúvida que se vai surpreender e ficar de boquiaberta, com as fantásticas casas de banho que pode ter, mesmo com metros quadrados limitados.

Curioso? Então venha daí e pode começar já a tirar notas. Em breve a sua será uma destas!