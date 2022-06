Mesas de refeições criativas

A artista plástica Maria Montiel exemplifica bem como os detalhes e os pormenores podem e devem fazer a diferença. As suas loiças tem uma singularidade própria. Todas diferentes como as etnias mas que juntas formam uma mesa especial e funcional. A toalha com o tom de fundo principal branco combina e brinca com as pinceladas de cor das loiças. É quase como um jogo. Peças únicas com um toque de excentricidade que quando conjugadas com telas neutras o resultado assertivo saia à vista.

Talvez por a artista ser de Barcelona, cidade de diversas culturas e obras de arte, as suas criações transmitam um pouco esse aspecto.