Habitação moderna com detalhes rústicos. Encantadora!

Na homily fazemos sempre questão de lhe mostrar os mais diversos tipos de projectos. Não há nada como ver imagens reais de projectos habitacionais no entanto é sempre interessante perceber um pouco mais do processo que os originou. Por estas razões, as imagens que hoje lhe trazemos são perspectivas renderizadas de um projecto habitacional uni-familiar.

As imagens seguintes irão dar-lhe a conhecer uma habitação magnífica cujo projecto é da autoria dos profissionais Oliveiros Grupo. Continue desse lado e descubra imagens maravilhosas de uma habitação perfeita! Não vai acreditar no quão reais estas imagens parecem…