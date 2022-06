Apartamento equilibrado e muito suave

Para acabar esta visita subimos em direção à cobertura e deste incrível terraço com vista sobre os telhados de Lisboa. O seu revestimento é todo em madeira muito durável e dá-lhe um ar de deque de navio e um conforto inigualável. As mobílias e acessórios de exterior são complementados com acessórios branco e azul, como o céu que as envolve.

Um terraço de sonho, perfeito para tardes de verão… E com um extra surpreendente, como veremos a seguir!