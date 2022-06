Antes e depois numa casa de praia

As casas de férias acabam muitas vezes por se tornarem apenas espaços de passagem. Como não as habitamos o ano todo começamos a desleixar-nos para este outro espaço das nossas vidas, que se vai tornando desconfortável e impessoal. É o caso desta habitação em Valência, onde uma reforma foi levada a cabo de modo a que esta casa fosse mais confortável e agradável para os seus habitantes e não mais uma casa de verão para onde vai todo o mobiliário que já não queremos noutro sítio por exemplo e onde se acumula muitas vezes uma conjugação de coisas que sobraram de outros espaços. Assim, com este projecto do gabinete de restauro e renovação OSB reforma, a habitação tornou-se moderna e intimista, respondendo às vontades dos seus usuários…