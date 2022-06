Renovação de charme e extrema elegância

Alguns detalhes da decoração desta moradia remetem-nos para a associação a um estilo colonial, nomeadamente as tonalidades, as plantas de interior escolhidas ou até mesmo o espelho e o chapéu, que vemos na imagem.

A escadaria cujo espelho revestido a azulejos e o cobertor em madeira revela-se um elemento muito marcante desta entrada, que lhe dá originalidade e, no seu contraste com as paredes brancas, transmite a ideia de uma conjugação do antigo com o novo.