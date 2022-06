20 guarda-roupas lindos para se inspirar e reproduzir em casa

Ao pensar na decoração e planeamento do seu quarto, um dos móveis fundamentais, para além da cama, é o guarda-roupa. A escolha deste móvel depende de muitos factores que vão desde o tamanho do quarto, passando pela quantidade de peças que tem, até ao estilo que mais combina com a sua personalidade. Se o seu quarto é, por exemplo, espaçoso, não precisa de se preocupar com o tipo de porta. Tanto as portas de bater, que são tradicionais, como as de correr podem ser utilizadas.

Outra dica importante é considerar o espaço interior do armário. Se possui roupas sociais (fraque, fato, etc.), opte por um móvel amplo. Já as gavetas, são boas para arrumar roupa íntima, meias e acessórios. Não se esqueça das roupas de cama e dos sapatos. Se não tem outro móvel para os armazenar, pondere a comprar de um armário adicional.

Depois de analisar a parte prática, deve escolher uma peça que revele um design que se harmonize com a sua personalidade. Pode optar por armários planeados ou comprar em lojas especializadas. Existem muitos modelos de guarda-roupas. Veja os que separámos para si.