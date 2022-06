24 WC's clarinhos para casas pequenos e grandes

O conceito de um ambiente ideal é claramente relativo, já que cada pessoa tem uma história própria, diferentes opiniões e gostos. Ao decorarmos os espaços da nossa casa, além de darmos um toque pessoal reflectindo a nossa personalidade, é importante cuidarmos dos aspectos funcionais e práticos, pois eles irão fazer parte da nossa rotina diária tornando a mesma muito mais simpática e agradável. Assim, aconselhamos o uso de ajuda profissional, seja relativa a arquitectura, design, decoração ou até a nível paisagístico e de jardim.

Hoje na homify preparamos um artigo com muitos exemplos de WC's monocromáticos, mais especificamente na cor branca, para provar que a ausência de cor não tem de ser aborrecida, mas a causa para ambientes mais modernos e elegantes. A cor branca é utilizada com maior frequência em acabamentos de forma geral, garantindo assim a criação de ambientes intemporais e nada cansativos. Além do mais, o branco é perfeito para ambientes pequenos e pouco iluminados, já que é a cor que mais luz reflecte, produzindo a sensação de amplitude. Prepare-se para conhecer um mundo de inspiração de WC's completamente brancos!