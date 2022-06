8 pequenas piscinas que cabem em todo o lado

Sonha com uma piscina em casa, não é verdade? Somos muitos a sonhar com uma piscina, mas nem sempre temos o espaço ou o orçamento para tal. No entanto, é possível ter uma bela piscina com poucos recursos, um espaço pequeno ou com um budget limitado. Basta por isso, pensar em projetar uma pequena piscina!

Uma piscina pequena proporciona grandes vantagens, torna por um lado uma casa muito mais bonita visualmente e torna também o espaço muito mais prático. Afinal é sempre bom estar mergulhado dentro da água em dias quentes de verão, como em pleno mês de agosto!

Por isso, decidimos tornar o vosso sonho uma realidade neste livro de ideias! Partilhamos convosco 8 ideias de piscinas pequenas fabulosas, que lhe darão com toda a certeza vontade de projetar uma no seu jardim, interior ou mesmo terraço de casa. Quer descobrir? Então só precisa de se manter connosco!

Siga para este artigo bem refrescante e repleto de grandes ideias!