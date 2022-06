33 ideias fabulosas para a entrada de sua casa

Será que está com vontade de dar um toque especial e diferente à entrada de sua casa? Às vezes, um pequeno detalhe é suficiente para fazer a diferença. Poderá alterar a cor da entrada ou adicionar uma estrutura única adicionando também assim um pormenor único e diferente à sua casa. A fachada é sem dúvida a carta de apresentação de cada casa e é ela que nos transmite uma primeira impressão sobre a mesma e sobre quem vive nela, mesmo antes de entrarmos e conhecermos mais. Neste vasto artigo fotográfico irá encontrar casas com belos jardins na entrada, outras com escadas estruturais lindíssimas e até caminhos de pedra que guiam as visitas e os moradores ao seu interior. Não esquecer que não nos iremos fixar em um só estilo, por isso irá ver casas de modelo mais rústico às mais modernas e minimalistas. 33 imagens que deixarão a sua cabeça a fervilhar de ideias e alterar algo na sua entrada de casa! Inspire-se!