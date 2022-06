Uma habitação tradicionalmente moderna!

Assim como título indica, o projecto que hoje lhe propomos conhecer é uma habitação tradicional que foi reabilitada em Torres Vedras. Num projecto deste tipo entram em cena as estratégias arquitectónicas que visam o mantimento da memória original do lugar.

O conceito seria então o de reorganizar uma casa antiga por excelência, tornando-a numa habitação moderna e funcional, preservando a sua integração com o meio sem esquecer a sua origem e materialidade distintas. Ao aliar o melhor da contemporaneidade com o edifício pré-existente, este projecto do Atelier Central Arquitectos, propõe um olhar distinto sobre questões relacionadas com a memória.

O pátio de entrada é um dos espaços mais relevantes na constituição espacial desta habitação, venha descobrir porquê!