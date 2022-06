O caminho do minimalismo

A arquitectura de Tiago do Vale, arquitecto Português, é sobretudo inspirada ’em torno dos temas da luz, do bem-estar, da função, do contexto e significado culturais, nas formas e texturas, na ergonomia e na escala humana: uma arquitectura clara que conta uma história reconhecível’, lê-se na sua apresentação. Ora, este projecto, O Congresso das Garrafas, vem mesmo a propósito do nosso tema de hoje. Um espaço amplo que alberga mais de mil garrafas diferentes, sem se perder com o acessório.