Casa minimalista para desfrutar de privacidade

No piso superior, o espaço torna-se mais volumétrico, fechado com as suas paredes, mas com a possibilidade que o betão dá para libertar as suas esquinas, suportando o peso estrutura, e assim obter-se uma maior expressividade que não se obteria com outros sistemas murários.

O quarto principal, neste caso, uma suíte, possui uma generosa área de 150 m², na sua maioria aberta para os jardins que envolvem a casa. No quarto, prevalece uma paleta cromática neutra e, por isso, propícia ao repouso. O papel de parede, com um padrão romântico, traz textura ao espaço e as cortinas com friso embutido no tecto torna-o completamente privado quando os moradores assim o desejarem