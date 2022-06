Decoração de estilo moderno

É um conceito amplamente usado e uma estética que serve muitas vezes de tela para outras influências e estilos. Mas afinal o que define o estilo e a decoração modernos? Em poucas palavras: a elegância, a sofisticação, a funcionalidade, a harmonia. Numa recusa completa da ornamentação e do acessório, no cenário moderno o espaço desempenha um papel importantíssimo e o mobiliário define estrategicamente e de forma muito inteligente o mapa das divisões.

Os ambientes modernos são clean e organizados, privilegiam as cores neutras — por vezes com algumas introduções cromáticas contrastantes. A decorá-los a simplicidade dos móveis de traços futuristas, onde prevalecem as linhas rectas e as silhuetas elegantes. Nos pisos, a madeira, a pedra ou betão polidos são os mais comuns e, nas paredes, um domínio quase absoluto do branco.

Hoje reunimos um catálogo de atmosferas modernas, adaptados às várias divisões da casa pelos nossos especialistas Homify.