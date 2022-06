8 terraços para receber os amigos!

É verão, é calor, é emoção… e o que queremos é aproveitar o ar do exterior. Ir à praia, à piscina, estar no jardim, na varanda, no pátio e no terraço lá de casa. Aproveitar o sol, o ar fresco e as noites estreladas, pois já bastam os longos meses do inverno para estar dentro das quatro paredes de casa. Queremos também conviver com familiares e amigos, pôr a conversa em dia, dar boas gargalhadas, contar histórias e piadas, comer à volta de um bom churrasco, divertir-se e não olhar para as horas… Queremos simplesmente que o tempo deixa de ser tempo, e que possamos desfrutar da vida tal como merece ser vivida.

Como ainda vamos a tempo de ter um terraço perfeito este verão e convidar os amigos, reunimos 8 maravilhosas inspirações de terraços. Com elas pode retirar as melhores ideias e copiá-las para o seu.

É caso para dizer: INSPIRE-SE!!