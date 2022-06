Ideias verdes mesmo em pleno Inverno

Há países em que a necessidade ou o culto em aproveitar também o Inverno fora de casa é extremamente importante e levado a sério. Podem fazer até temperaturas negativas, mas isso não impede de se aproveitar o jardim de casa ou a varanda como o faziam em plena Primavera e Verão.

Nesta imagem verificamos uma varanda de pequenas dimensões mas cheia de estilo e que capta a atenção pelas cores usadas e pela facilidade com que foi criado um cantinho tão especial. A mesa pode ficar todo o ano na varanda que não se estraga, apenas terá de guardar as almofadas no interior do banco e a sua varanda estará sempre funcional e pronta a usar para qualquer espreitadela do sol. Os churrascos poderão ser feitos 365 dias por ano pois a grelha está sempre operacional. Aqui o pátio interior do prédio é realmente verde mas pode optar por colocar ainda as suas plantas favoritas no seu espaço.