Como preparar a zona de estudo do seu filho

Os jovens passam muito tempo no quarto e tornam o quarto no seu pequeno mundo. Por isso devem ter um espaço amplo, agradável e moderno. Com a chegada da altura em que o seu filho vai para a escola apercebe-se que o tempo passou correr e já não é mais um bebe. O tempo realmente passa a correr e eles crescem a olhos vistos. As roupas e calçado deixam de servir e agora a mesinha onde faziam os seus desenhos a lápis de cera terá também de ter outras dimensões e funções.

Como nem sempre é fácil saber o que é que o seu filho necessita, nós apresentamos-lhe uma série de ideias para que o a zona de estudo do seu filho tenha tudo aquilo que é preciso. Há regras mas as opções são mais que muitas. Deixamos-lhe algumas opções.