6 revestimentos perfeitos para as suas paredes

As coberturas de plástico para as paredes são fáceis de instalar, económicas e duradouras. As variantes mais comuns são de vinil ou PVC com as quais se pode criar diferentes estilos e ambientes. Para além disso, estes materiais estão disponíveis em todas as cores e formas imagináveis e até podem ter detalhes em 3D, como mostra a imagem. Algo importante neste material é o facto de ser compacto pelo que não precisa de ter uma ventilação regular para prevenir a humidade e o mofo.