Apartamento T2 cheio de personalidade com imensas ideias para copiar

Na casa de banho domina o branco. Mas apesar de simples, estilo não falta. As paredes têm azulejos brancos em quadrícula, trazendo textura ao espaço. Para além deste elemento também algumas aplicações de mármore chamam à atenção neste ambiente tão imaculado. O armário é em madeira e sobre o mármore está o lavatório, de um design moderno. Outro elemento com muito estilo é o espelho, redondo e simples com uma fita, provavelmente em couro, por onde é pendurado. O espaço de duche é também simples e moderno. Muitas vezes não são necessários quaisquer acessórios extra ou elementos muito especiais e diferentes para se conseguir um espaço muito agradável e especial.