Decoração de interiores com um orçamento limitado

Decorar o interior de uma casa pode ser a sentença de morte das suas finanças. Para quem gosta deste tipo de actividade, a decoração nunca está acabada, há sempre algo mais para melhorar e facilmente o orçamento é ultrapassado. Uma cortina nova aqui, uma moldura ali, mais as plantas que ficam perfeitas no hall de entrada… e acabou o dinheiro! Assim sendo, o nosso artigo de hoje é inteiramente dedicado a dar-lhe dicas para decorar a sua casa em modo low cost. Facilmente verá ornamentos onde antes não existiam, facilitando o controlo das contas sem que para isso se sinta defraudado! Mais: poderá ter decoração bastante personalizada, que não verá em mais nenhuma casa! Está curioso para saber como e o que fazer? Então fique connosco e apanhe as nossas ideias todas!