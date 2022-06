19 armários e closets ideais para espaços pequenos

No caso de ter um estúdio com ambiente aberto, tire partido do seu roupeiro para fazer dele uma peça de relevo dentro do espaço. Escolha um armário multifuncional com um design discreto e talvez com uma cor idêntica à da parede para ficar mais dissimulado. Se for espelhado, tanto melhor, pois os espelhos ajudam a ampliar os espaços.