Vamos demonstrar-lhe como cabe tudo em 75 m²

Cruzamos a porta e deparamo-nos com uma bonita e brilhante cozinha com reluzentes armários e modernos electrodomésticos. Esta cozinha fez um uso correcto das medidas para a criação de espaços distintos de armazenamento. Ao longo da bancada principal, estão móveis pretos que se prolongam mesmo até tocar no tecto. Contudo, não são muito profundos.

Propomos-lhe, também, que utilize electrodomésticos com o tamanho adequado já que para os apartamentos pequenos existem certos electrodomésticos desenhados com um tamanho mais optimizado. A utilização de tons escuros em combinação com cores neutras como o cinza e o branco influencia os volumes do espaço que adquirem maior tamanho e profundidade.