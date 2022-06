11 casas para construir com um baixo orçamento

Com uma área aproximada de 650 m², o projecto tem como eixo as áreas sociais, incluindo a piscina. A orientação da casa permite ter sombra durante a maior parte do ano nos locais abertos. O ponto chave do projecto é o terraço de 200 m². A residência é construída quase na totalidade com elementos e materiais endémicos da região como a pedra e a madeira.